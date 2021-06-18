Burcu Esmersoy'un deniz manzaralı süper lüks evi akılları aldı! Meşhur bikinili paylaşımın adresi bu göz kamaştıran ev
44 yaşındaki sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili ans videosuyla olay olan ve fiziğiyle herkesi kendisine hayran bırak Burcu Esmersoy bu kez evini karış karış paylaştı. Bodrum'daki deniz manzaralı şahane evini paylaşan Burcu Esmersoy'un takipçileri ünlü sunucunun paylaşımına beğeni yağdırdı. İşte merak edenler için Burcu Esmersoy'un süper lüks, göz kamaştıran evi …
Geçtiğimiz günlerde bikinli dans şovuyla olay yaratan Burcu Esmersoy'un sosya medya paylaşımları yakine takip ediliyor. Burcu Esmersoy, 1990'lı yılların sonundan beri Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri. 1997'de katıldığı güzellik yarışmasında aldığı dereceyle tanınmaya başlayan ünlü isim, sonrasında on parmağında on marifet birine dönüştü.
Turizm İşletmeciliği bölümünü bitiren Burcu Esmersoy, bu konuda ABD'de de eğitim aldıktan sonra televizyon kanallarında yapımcılık ve sunuculuk yapmaya başladı. Asıl ününü ise spor programları ve muhabirlik deneyimiyle kazandı. Ama orada da çok kalmadı. Kısa süreli oyunculuk deneyimlerinin ardından bu kez çok izlenen televizyon programlarının sunuculuğuna geçti.