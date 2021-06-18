Vav TV İzle

Burcu Esmersoy'un deniz manzaralı süper lüks evi akılları aldı! Meşhur bikinili paylaşımın adresi bu göz kamaştıran ev

44 yaşındaki sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili ans videosuyla olay olan ve fiziğiyle herkesi kendisine hayran bırak Burcu Esmersoy bu kez evini karış karış paylaştı. Bodrum'daki deniz manzaralı şahane evini paylaşan Burcu Esmersoy'un takipçileri ünlü sunucunun paylaşımına beğeni yağdırdı. İşte merak edenler için Burcu Esmersoy'un süper lüks, göz kamaştıran evi …

18.06.2021 10:13 - Son Güncelleme: 18.06.2021 10:59
Burcu Esmersoy'un deniz manzaralı süper lüks evi akılları aldı! Meşhur bikinili paylaşımın adresi bu göz kamaştıran ev

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, Instagram'daki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Güzel sunucu Burcu Esmersoy deniz manzaralı evinden görüntü paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Esmersoy'un deniz manzaralı süper lüks evi akılları aldı! Meşhur bikinili paylaşımın adresi bu göz kamaştıran ev

Geçtiğimiz günlerde bikinli dans şovuyla olay yaratan Burcu Esmersoy'un sosya medya paylaşımları yakine takip ediliyor. Burcu Esmersoy, 1990'lı yılların sonundan beri Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri. 1997'de katıldığı güzellik yarışmasında aldığı dereceyle tanınmaya başlayan ünlü isim, sonrasında on parmağında on marifet birine dönüştü.

Burcu Esmersoy'un deniz manzaralı süper lüks evi akılları aldı! Meşhur bikinili paylaşımın adresi bu göz kamaştıran ev

Turizm İşletmeciliği bölümünü bitiren Burcu Esmersoy, bu konuda ABD'de de eğitim aldıktan sonra televizyon kanallarında yapımcılık ve sunuculuk yapmaya başladı. Asıl ününü ise spor programları ve muhabirlik deneyimiyle kazandı. Ama orada da çok kalmadı. Kısa süreli oyunculuk deneyimlerinin ardından bu kez çok izlenen televizyon programlarının sunuculuğuna geçti.

Burcu Esmersoy'un deniz manzaralı süper lüks evi akılları aldı! Meşhur bikinili paylaşımın adresi bu göz kamaştıran ev

Instagram'ın popülerleşmesiyle birlikte de başarılı bir influencer'a dönüştü.

Burcu Esmersoy'un deniz manzaralı süper lüks evi akılları aldı! Meşhur bikinili paylaşımın adresi bu göz kamaştıran ev

Her yaptığı olay olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, bu kez de takipçileriyle Bodrum'daki deniz manzaralı evini paylaştı.