Burcu Esmersoy'un bikini giyip yağlandığı videosu başına iş açtı! Burcu'yı engellediler "Ay çok umrumdaydı" Fiziğiyle hayran bırakan Burcu...
Burcu Esmersoy'un düğün tarihi belli oldu! 8 ay önce bir anda ertelenmişti 15 yaş küçük aşkı Nazım Akmandil'e İtalya'da 'evet' diyecek! 2019 yılında Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük olan Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde evlilik için tarig veren Burcu Esmersoy'un yaptığı bikinili paylaşım sosyal medyayı sallamıştı. Esmersoy'a "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları gelirken Burcu'nun engellendiği ortaya çıktı.
11.05.2023 10:09 - Son Güncelleme: 11.05.2023 10:24
"HEP AYNI ÇIPLAK POZLAR..."
Ancak bazı takipçiler ise modele "Bu kadar vücudunu sergileme" yorumları yaptı. Burcu Esmersoy ise bu yanıtları ti'ye alarak "Peki" yazdı.
Ancak bu paylaşım Burcu'nun başına iş açtı.