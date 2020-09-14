Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü EDHO'nun Meltem'ine kaptırdı! 2014 Türkiye güzeli seçilmişti...

İş adamı Berk Suyabatmaz, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı! Burcu Esmersoy ile evlenip boşanan Suyabatmaz, ardından oyuncu Berrak Tüzünataç ile sekiz ay beraber olmuştu.İş adamı, bu kez 2014 Türkiye güzeli Cansu Melis Karakuş ile aşk yaşamaya başladı.