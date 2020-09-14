Haberler
Galeri
Magazin
Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü EDHO'nun Meltem'ine kaptırdı! 2014 Türkiye güzeli seçilmişti...
Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü EDHO'nun Meltem'ine kaptırdı! 2014 Türkiye güzeli seçilmişti...
2018 yılında Burcu Esmersoy ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre evli kalan Berk Suyabatmaz boşanmanın hemen ardından Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce Tüzünataç ile ilişkisini sonlandıran Suyabatmaz, gönlünü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meltem karakteri ile tanınan oyuncu Cansu Melis Karakuş'a kaptırdı. EDHO'nun eski oyuncusu Cansu Melis Karakuş, 2014 Türkiye güzeli seçilmişti...
14.09.2020 10:27
- Son Güncelleme: 14.09.2020 10:47
Burcu Esmersoy ile boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Berk Suyabatmaz, bu kez de EDHO'nun Meltem'i oyuncu Cansu Melis Karakuş ile eğlence çıkışı görüntülendi.
İş adamı Berk Suyabatmaz, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı! Burcu Esmersoy ile evlenip boşanan Suyabatmaz, ardından oyuncu Berrak Tüzünataç ile sekiz ay beraber olmuştu.İş adamı, bu kez 2014 Türkiye güzeli Cansu Melis Karakuş ile aşk yaşamaya başladı.
YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Suyabatmaz, Karakuş ile Bebek Otel'deydi. Mekandan 02.00'de çıkan ikiliye, bir kadın arkadaşları eşlik etti. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Karakuş, eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı.
Ne yapacağını şaşıran Suyabatmaz ise şoföre talimat verdi ve hızla oradan uzaklaştılar.
İşte Burcu Esmersoy'ın eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni sevgilisi Cansu Melis Karakuş ve ünlülerin aşkları...