Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti yorumların ardı arkası kesilmedi
Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Esmersoy, son olarak bornozlu pozlarıyla adından söz ettirdi. Geçen günlerde estetik iddialarıyla gündeme gelen güzel sunucu, son haliyle büyük beğeni topladı. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyayı yıkıp geçen o pozları...
18.11.2021 20:33
- Son Güncelleme: 18.11.2021 20:33
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçen günlerde estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Esmersoy, göz kapağına yakın zamanda estetik yaptırdığını açıklamıştı.
Makyaj yaparken göz kapaklarının hoş durmadığını söyleyen Burcu Esmersoy, göz makyajının daha estetik durması için göz kapağı ameliyatına başvurduğunu itiraf etmişti. Botoks ve dolguya karşı olduğunu da ifade eden ünlü sunucunun son hali çok konuşulmuştu.
Burcu Esmersoy hayranları, ünlü sunucuyu adeta iltifat yağmuruna tuttu. Öte yandan Esmersoy'un göz kapağındaki değişim tekrar gündeme geldi.