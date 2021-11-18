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Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti yorumların ardı arkası kesilmedi

Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Esmersoy, son olarak bornozlu pozlarıyla adından söz ettirdi. Geçen günlerde estetik iddialarıyla gündeme gelen güzel sunucu, son haliyle büyük beğeni topladı. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyayı yıkıp geçen o pozları...

18.11.2021 20:33 - Son Güncelleme: 18.11.2021 20:33
Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti yorumların ardı arkası kesilmedi

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçen günlerde estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Esmersoy, göz kapağına yakın zamanda estetik yaptırdığını açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti yorumların ardı arkası kesilmedi

Makyaj yaparken göz kapaklarının hoş durmadığını söyleyen Burcu Esmersoy, göz makyajının daha estetik durması için göz kapağı ameliyatına başvurduğunu itiraf etmişti. Botoks ve dolguya karşı olduğunu da ifade eden ünlü sunucunun son hali çok konuşulmuştu.

Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti yorumların ardı arkası kesilmedi

Esmersoy şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü sunucu, bornozuyla verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti yorumların ardı arkası kesilmedi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti yorumların ardı arkası kesilmedi

Burcu Esmersoy hayranları, ünlü sunucuyu adeta iltifat yağmuruna tuttu. Öte yandan Esmersoy'un göz kapağındaki değişim tekrar gündeme geldi.

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