Burcu Esmersoy yatak odasından paylaştı! Bornozlu pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti yorumların ardı arkası kesilmedi

Makyaj yaparken göz kapaklarının hoş durmadığını söyleyen Burcu Esmersoy, göz makyajının daha estetik durması için göz kapağı ameliyatına başvurduğunu itiraf etmişti. Botoks ve dolguya karşı olduğunu da ifade eden ünlü sunucunun son hali çok konuşulmuştu.