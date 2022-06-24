Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! Peş peşe bikinili hallerini paylaştı ortalık yıkıldı görenler: "45 yaşında olduğuna emin miyiz?"
Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! Peş peşe bikinili hallerini paylaştı ortalık yıkıldı. Burcu Esmersoy'un Instagram paylaşımlarını görenler, "45 yaşında olduğuna emin miyiz?" yorumları yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu, yine bikinileri ile şov yaptı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Burcu Esmersoy'u görenler 45 yaşında olduğuna inanmakta zorlandı.
24.06.2022 11:16 - Son Güncelleme: 24.06.2022 11:22
"45 YAŞINDA OLDUĞUNA EMİN MİYİZ?"
Burcu Esmersoy yatak odasında şov yaptı! Peş peşe bikinili hallerini paylaştı ortalık yıkıldı.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy giydiği mayo ve bikinilerle çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.
Videoyu görenler "45 yaşında olduğuna emin miyiz?" yorumları yaptı. Yatak odasından paylaştığı bikinili videosuyla kısa sürede gündem olan Burcu Esmersoy'un ardından sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareleri görmeye hazır mısınız?