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Haberler Magazin Burcu Esmersoy yatak odası pozuyla ortalığı salladı! Gören gözlerini alamadı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı ‘Güzel ve biraz muzur...’

Burcu Esmersoy yatak odası pozuyla ortalığı salladı! Gören gözlerini alamadı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı ‘Güzel ve biraz muzur...’

Burcu Esmersoy yatak odası pozuyla ortalığı salladı! 4 ay önce yazılımcı Nazım Akmandil ile yeni bir birlikteliğe yelken açan Burcu Esmersoy, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ünlü sunucu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Esmersoy, yatak odasında verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım binlerce beğeni alırken Esmersoy iltifat yağmuruna tutuldu. Esmersoy'un paylaşımına ünlü model Çağla Şıkel de kayıtsız kalmadı. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

08.03.2022 18:13 - Son Güncelleme: 08.03.2022 18:13
Burcu Esmersoy yatak odası pozuyla ortalığı salladı! Gören gözlerini alamadı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı ‘Güzel ve biraz muzur...’

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.

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Burcu Esmersoy yatak odası pozuyla ortalığı salladı! Gören gözlerini alamadı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı ‘Güzel ve biraz muzur...’

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Burcu Esmersoy yatak odası pozuyla ortalığı salladı! Gören gözlerini alamadı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı ‘Güzel ve biraz muzur...’

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Esmersoy, derin yırtmaçlı elbisesiyle yatak odasında verdiği iddialı pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Burcu Esmersoy yatak odası pozuyla ortalığı salladı! Gören gözlerini alamadı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı ‘Güzel ve biraz muzur...’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Esmersoy yatak odası pozuyla ortalığı salladı! Gören gözlerini alamadı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı ‘Güzel ve biraz muzur...’

Takipçileri ünlü sunucunun paylaşımına yorum yaparak Esmersoy'u iltifat yağmuruna tuttu.

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