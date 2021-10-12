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Burcu Esmersoy tek paylaşımla sosyal medyayı ateşe verdi! Hem bacak hem göğüs dekoltesi ile yayınladı iddialı elbisesi çok konuşuldu

Burcu Esmersoy tek paylaşımla sosyal medyayı ateşe verdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sırt, göğüs ve bacak dekolteli siyah iddialı elbisesi ile objektif karşısına geçen Esmersoy, merdivende verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısını yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise Çağla Şıkel'den geldi. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyaya gündemine bomba gibi düşen o paylaşımı...

12.10.2021 20:46 - Son Güncelleme: 12.10.2021 20:46
Burcu Esmersoy tek paylaşımla sosyal medyayı ateşe verdi! Hem bacak hem göğüs dekoltesi ile yayınladı iddialı elbisesi çok konuşuldu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Burcu Esmersoy tek paylaşımla sosyal medyayı ateşe verdi! Hem bacak hem göğüs dekoltesi ile yayınladı iddialı elbisesi çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan sunucu, son olarak sırt, göğüs ve bacak dekolteli siyah iddialı elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Esmersoy tek paylaşımla sosyal medyayı ateşe verdi! Hem bacak hem göğüs dekoltesi ile yayınladı iddialı elbisesi çok konuşuldu

Esmersoy'un 'Öyleli' notunu düştüğü paylaşıma ilk yorum ise ünlü model Çağla Şıkel'den geldi.

Burcu Esmersoy tek paylaşımla sosyal medyayı ateşe verdi! Hem bacak hem göğüs dekoltesi ile yayınladı iddialı elbisesi çok konuşuldu

Çağla Şıkel, paylaşıma ateş emojileriyle yorum yaparak ünlü sunucunun iddialı pozlarını beğendiğini dile getirdi.

Burcu Esmersoy tek paylaşımla sosyal medyayı ateşe verdi! Hem bacak hem göğüs dekoltesi ile yayınladı iddialı elbisesi çok konuşuldu

İddialı pozlarını peş peşe yayınlayan Esmersoy'un paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından da yorum geldi.

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