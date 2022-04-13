Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Birbirinden iddialı kıyafetleriyle salına salına yürüdü ilk yorum Tülin Şahin’den!
Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Birbirinden iddialı kıyafetlerle kamera karşısına geçen Esmersoy, sosyal medyayı adeta podyuma çevirdi. Esmersoy'un "Instagramdan yürüyorum" notunu eklediği paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken ilk yorum ünlü model Tülin Şahin'den geldi. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
13.04.2022 21:17 - Son Güncelleme: 13.04.2022 21:20
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Esmersoy'un "Instagramdan yürüyorum" notunu eklediği paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken ilk yorum ünlü model Tülin Şahin'den geldi.