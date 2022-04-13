RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Birbirinden iddialı kıyafetleriyle salına salına yürüdü ilk yorum Tülin Şahin’den!

Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Birbirinden iddialı kıyafetleriyle salına salına yürüdü ilk yorum Tülin Şahin’den!

Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Birbirinden iddialı kıyafetlerle kamera karşısına geçen Esmersoy, sosyal medyayı adeta podyuma çevirdi. Esmersoy'un "Instagramdan yürüyorum" notunu eklediği paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken ilk yorum ünlü model Tülin Şahin'den geldi. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

13.04.2022 21:17 - Son Güncelleme: 13.04.2022 21:20
Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Birbirinden iddialı kıyafetleriyle salına salına yürüdü ilk yorum Tülin Şahin’den!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Birbirinden iddialı kıyafetleriyle salına salına yürüdü ilk yorum Tülin Şahin’den!

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü sunucu, son yayınladığı görüntülerle sosyal medyayı adeta podyuma çevirdi.

Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Birbirinden iddialı kıyafetleriyle salına salına yürüdü ilk yorum Tülin Şahin’den!

Birbirinden iddialı kıyafetlerle kamera karşısına geçen Esmersoy, salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Birbirinden iddialı kıyafetleriyle salına salına yürüdü ilk yorum Tülin Şahin’den!

Esmersoy'un "Instagramdan yürüyorum" notunu eklediği paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken ilk yorum ünlü model Tülin Şahin'den geldi.

Burcu Esmersoy sosyal medyayı podyuma çevirdi! Birbirinden iddialı kıyafetleriyle salına salına yürüdü ilk yorum Tülin Şahin’den!

Ünlü model Tülin Şahin, Burcu Esmersoy'un paylaşımına kahkaha emojileri ile karşılık verdi.

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