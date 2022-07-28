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Haberler Magazin Burcu Esmersoy rengarenk elbiseleri ve bikinileriyle öyle bir paylaşım yaptı ki! Yataktan, banyodan, plajdan tüm pozlarını yayınladı

Burcu Esmersoy rengarenk elbiseleri ve bikinileriyle öyle bir paylaşım yaptı ki! Yataktan, banyodan, plajdan tüm pozlarını yayınladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, son yayınladığı görüntülerle Instagram'a bomba gibi düştü. Temmuz ayını tek bir paylaşımda toplayan ünlü sunucu; yatakta, banyoda, plajda, yollarda verdiği tüm pozları bir araya getirip takipçilerinin beğenisine sundu. Rengarenk elbiseleri ve bikinileriyle paylaşım yapan Esmersoy'un formda hali de çok konuşuldu. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyaya damga vuran 'temmuz' paylaşımı...

28.07.2022 18:42 - Son Güncelleme: 28.07.2022 18:51
Burcu Esmersoy rengarenk elbiseleri ve bikinileriyle öyle bir paylaşım yaptı ki! Yataktan, banyodan, plajdan tüm pozlarını yayınladı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Burcu Esmersoy rengarenk elbiseleri ve bikinileriyle öyle bir paylaşım yaptı ki! Yataktan, banyodan, plajdan tüm pozlarını yayınladı

Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Temmuz ayında çektiği tüm görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Esmersoy rengarenk elbiseleri ve bikinileriyle öyle bir paylaşım yaptı ki! Yataktan, banyodan, plajdan tüm pozlarını yayınladı

Yatakta, banyoda, plajda, yollarda verdiği tüm pozları bir araya getiren Esmersoy'un paylaşımı, Instagram'a bomba gibi düştü.

Burcu Esmersoy rengarenk elbiseleri ve bikinileriyle öyle bir paylaşım yaptı ki! Yataktan, banyodan, plajdan tüm pozlarını yayınladı

Esmersoy'un 'Mini Temmuz' notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

Burcu Esmersoy rengarenk elbiseleri ve bikinileriyle öyle bir paylaşım yaptı ki! Yataktan, banyodan, plajdan tüm pozlarını yayınladı

Binlerce beğeni alan paylaşımda Burcu Esmersoy takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

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