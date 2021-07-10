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Burcu Esmersoy mutfaktan paylaştı! Derin yırtmaçlı iddialı elbisesi ile sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu

Burcu Esmersoy mutfaktan paylaştı! Derin yırtmaçlı iddialı elbisesi ile sosyal medyayı yıktı geçti… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Burcu Esmersoy, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Siyah derin yırtmaçlı iddialı elbisesi ile mutfakta verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Esmersoy, adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri, "Mutfak mutfak olalı böyle güzellik görmedi", "Tavadaki ateş senden daha az yakıyor", "Yine göz kamaştırıyorsun" yorumlarında bulundu. İşte Burcu Esmersoy'un binlerce yorum ve beğeni alan o paylaşımı…

10.07.2021 00:12 - Son Güncelleme: 10.07.2021 00:50
Burcu Esmersoy mutfaktan paylaştı! Derin yırtmaçlı iddialı elbisesi ile sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Burcu Esmersoy mutfaktan paylaştı! Derin yırtmaçlı iddialı elbisesi ile sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu

Güzel sunucu, derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile mutfakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Esmersoy mutfaktan paylaştı! Derin yırtmaçlı iddialı elbisesi ile sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu

Düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not alan Esmersoy, sosyal medya kullanıcıları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

Burcu Esmersoy mutfaktan paylaştı! Derin yırtmaçlı iddialı elbisesi ile sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu

Esmersoy için "Mutfak mutfak olalı böyle güzellik görmedi", "Tavadaki ateş senden daha az yakıyor", "Yine göz kamaştırıyorsun" yorumları yapıldı.

Burcu Esmersoy mutfaktan paylaştı! Derin yırtmaçlı iddialı elbisesi ile sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırdı.