Burcu Esmersoy mini tulumuyla çatıdan paylaştı! Fermuarını açıp dekolte veren Burcu’nun sütyensiz paylaşımına ilk yorum Pınar Altuğ’dan!
Burcu Esmersoy mini tulumuyla çatıdan paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunu saran mini tulumuyla objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy, çatıda dans ettiği anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Sütyensiz paylaşımıyla çok konuşulan Burcu Esmersoy'a ilk yorum ise oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi. Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü sunucu için "Kadın 20 yaşında gibi" ifadelerini kullandı. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
01.05.2022 00:04 - Son Güncelleme: 01.05.2022 00:10
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Vücudunu saran mini tulumuyla objektif karşısına geçen Burcu Esmersoy'un sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu.
İLK YORUM PINAR ALTUĞ'DAN!
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi.