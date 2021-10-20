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Burcu Esmersoy leopar desenli süper minisiyle olay oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti herkes onu konuştu

Burcu Esmersoy leopar desenli süper minisiyle olay oldu! Son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Burcu Esmersoy, çok konuşulan pozlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, leopar desenli mini elbisesiyle verdiği birbirinden iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Esmersoy'un iddialı pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Burcu Esmersoy'un çok konuşulan o paylaşımı...

20.10.2021 21:19 - Son Güncelleme: 20.10.2021 21:19
Burcu Esmersoy leopar desenli süper minisiyle olay oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Esmersoy, son dönemlerde yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

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Burcu Esmersoy leopar desenli süper minisiyle olay oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti herkes onu konuştu

Ünlü sunucu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu. Esmersoy, leopar desenli mini elbisesiyle verdiği birbirinden iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı.

Burcu Esmersoy leopar desenli süper minisiyle olay oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Esmersoy leopar desenli süper minisiyle olay oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti herkes onu konuştu

Takipçileri Burcu Esmersoy'un adeta yorum yağmuruna tuttu. Esmersoy için "Yaktın bizi", "Yine ateş ediyorsun" yorumları yapıldı.

Burcu Esmersoy leopar desenli süper minisiyle olay oldu! Sosyal medyayı yaktı geçti herkes onu konuştu

İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyaya damga vuran o pozları...

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