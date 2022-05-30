Burcu Esmersoy kendini fena dağıttı! Dar pantolonu ve transparan üstüyle şov yaptı! Yorum üstüne yorum yağdı: Alev alev!
Burcu Esmersoy kendini fena dağıttı! Sevgilisi Nazım Akmandil'den evlilik teklifi alması ile uzun süre gündem olan Burcu Esmersoy, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Siyah pantolonu ve transparan üstüyle kamera karşısına geçen ünlü sunucu, asansörde dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma yorum üstüne yorum yağdı. Takipçileri "Alev alev", "Yaktın ablacım buraları" yorumlarında bulundu. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı...
30.05.2022 21:19 - Son Güncelleme: 30.05.2022 21:43
Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, aldığı evlilik teklifiyle uzun süre magazin manşetlerini süslemişti.