Burcu Esmersoy fit haliyle çok konuşuldu! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Burcu’nun Çağla Şıkel göndermesi dikkat çekti
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Çağla Şıkel'in bir defilede giydiği beyaz smokin ile objektif karşısına geçen Esmersoy, gömleğinin düğmelerini açarak verdiği pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. Esmersoy'un sütyensiz paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü sunucunun Çağla Şıkel için kurduğu cümle dikkat çekti. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...
24.03.2022 19:35 - Son Güncelleme: 24.03.2022 20:31
Burcu Esmersoy, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanı öncesi çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.
Öte yandan Burcu Esmersoy'un fit hali de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, düzenli spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Esmersoy'un formda görüntüsüne iltifat yağdırdı.