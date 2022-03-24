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Haberler Magazin Burcu Esmersoy fit haliyle çok konuşuldu! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Burcu’nun Çağla Şıkel göndermesi dikkat çekti

Burcu Esmersoy fit haliyle çok konuşuldu! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Burcu’nun Çağla Şıkel göndermesi dikkat çekti

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Çağla Şıkel'in bir defilede giydiği beyaz smokin ile objektif karşısına geçen Esmersoy, gömleğinin düğmelerini açarak verdiği pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. Esmersoy'un sütyensiz paylaşımı kısa sürede gündem olurken ünlü sunucunun Çağla Şıkel için kurduğu cümle dikkat çekti. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı...

24.03.2022 19:35 - Son Güncelleme: 24.03.2022 20:31
Burcu Esmersoy fit haliyle çok konuşuldu! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Burcu’nun Çağla Şıkel göndermesi dikkat çekti

Burcu Esmersoy, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanı öncesi çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

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Burcu Esmersoy fit haliyle çok konuşuldu! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Burcu’nun Çağla Şıkel göndermesi dikkat çekti

Hazırlık aşamasından paylaşım yapan Esmersoy, beyaz smokini ile objektif karşısına geçti. Gömleğinin düğmelerini açarak dekolte veren Esmersoy'un sütyensiz verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu.

Burcu Esmersoy fit haliyle çok konuşuldu! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Burcu’nun Çağla Şıkel göndermesi dikkat çekti

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak binlerce yorum aldı.

Burcu Esmersoy fit haliyle çok konuşuldu! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Burcu’nun Çağla Şıkel göndermesi dikkat çekti

ÇAĞLA ŞIKEL'E ÖVGÜ!
Ünlü sunucunun paylaşımına düştüğü notla da dikkat çekti. Esmersoy, "Çağla Şıkel defilede bunu nefis taşımıştı" yorumunda bulunarak ünlü mankene övgü yağdırdı.

Burcu Esmersoy fit haliyle çok konuşuldu! Sütyensiz pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Burcu’nun Çağla Şıkel göndermesi dikkat çekti

Öte yandan Burcu Esmersoy'un fit hali de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, düzenli spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Esmersoy'un formda görüntüsüne iltifat yağdırdı.

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