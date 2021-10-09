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Haberler Magazin Burcu Esmersoy da o meşhur hırkayı giydi! Sütyensiz verdiği dekolte sosyal medyayı ikiye böldü herkes onu konuştu

Burcu Esmersoy da o meşhur hırkayı giydi! Sütyensiz verdiği dekolte sosyal medyayı ikiye böldü herkes onu konuştu

Burcu Esmersoy da o meşhur hırkayı giydi! Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Esmersoy, daha önce Demet Özdemir ile Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği dekolteli hırkayla verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Tek düğmeli giyilen hırka modasına uyan Burcu Esmersoy'un sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu. Hırkanın içine hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen ünlü sunucu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı...

09.10.2021 00:07 - Son Güncelleme: 09.10.2021 00:07
Burcu Esmersoy da o meşhur hırkayı giydi! Sütyensiz verdiği dekolte sosyal medyayı ikiye böldü herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Burcu Esmersoy da o meşhur hırkayı giydi! Sütyensiz verdiği dekolte sosyal medyayı ikiye böldü herkes onu konuştu

Esmersoy, daha önce Demet Özdemir ile Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği dekolteli hırkayla verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Burcu Esmersoy da o meşhur hırkayı giydi! Sütyensiz verdiği dekolte sosyal medyayı ikiye böldü herkes onu konuştu

Tek düğmeli giyilen hırka modasına uyan Burcu Esmersoy'un sütyensiz paylaşımı çok konuşuldu.

Burcu Esmersoy da o meşhur hırkayı giydi! Sütyensiz verdiği dekolte sosyal medyayı ikiye böldü herkes onu konuştu

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Hırkanın içine hiçbir şey giymeden objektif karşısına geçen ünlü sunucu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Burcu Esmersoy da o meşhur hırkayı giydi! Sütyensiz verdiği dekolte sosyal medyayı ikiye böldü herkes onu konuştu

Öte yandan paylaşımına "Instagram'a bir şeyler mi oluyor" notunu düşen Esmersoy'a takipçileri "Olmadıysa da şimdi olacak", "Instagram çökmedi yıkıldı" yorumlarıyla karşılık verdi.

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