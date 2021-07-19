Burcu Esmersoy cesaretini konuşturdu! Mayosuyla kamera karşısına geçti meslektaşlarına meydan okudu ne photoshop ne filtre...
Burcu Esmersoy cesaretini konuşturdu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Desenli sarı mayosu ile kumsalda çekilen bir videosunu yayınlayan Esmersoy, tatil pozlarına photoshop uygulayan ünlü isimlere adeta meydan okudu. Takipçileri ise düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü sunucuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
19.07.2021 18:38
- Son Güncelleme: 19.07.2021 18:44
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Burcu Esmersoy, desenli sarı mayosu ile kumsalda çekilen bir videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Burcu Esmersoy, desenli sarı mayosu ile kumsalda çekilen bir videosunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Burcu Esmersoy'un paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü ismi iltifat yağmuruna tuttu.