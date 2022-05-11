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Haberler Magazin Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Mesut Özil’in biricik eşi Amine Gülşe kayıtsız kalamadı: “Ateş ediyorsun bebeğim”

Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Mesut Özil’in biricik eşi Amine Gülşe kayıtsız kalamadı: “Ateş ediyorsun bebeğim”

Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bikinisiyle sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Esmersoy'un paylaşımına birçok ünlü isim kayıtsız kalmadı. Ünlü futbolcu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe ise yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı...

11.05.2022 18:11 - Son Güncelleme: 11.05.2022 18:23
Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Mesut Özil’in biricik eşi Amine Gülşe kayıtsız kalamadı: “Ateş ediyorsun bebeğim”

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, son dönemlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Mesut Özil’in biricik eşi Amine Gülşe kayıtsız kalamadı: “Ateş ediyorsun bebeğim”

El sıkıştığı markalar için objektif karşısına geçen ünlü sunucu, bu kez bir giyim firması için poz verdi.

Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Mesut Özil’in biricik eşi Amine Gülşe kayıtsız kalamadı: “Ateş ediyorsun bebeğim”

Burcu Esmersoy, bikini ile yaptığı çekimden bir kareyi sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Mesut Özil’in biricik eşi Amine Gülşe kayıtsız kalamadı: “Ateş ediyorsun bebeğim”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, bikinisi ile sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Mesut Özil’in biricik eşi Amine Gülşe kayıtsız kalamadı: “Ateş ediyorsun bebeğim”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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