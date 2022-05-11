Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Mesut Özil’in biricik eşi Amine Gülşe kayıtsız kalamadı: “Ateş ediyorsun bebeğim”
Burcu Esmersoy bikinisiyle sere serpe uzandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bikinisiyle sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Esmersoy'un paylaşımına birçok ünlü isim kayıtsız kalmadı. Ünlü futbolcu Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe ise yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte Burcu Esmersoy'un o paylaşımı...
11.05.2022 18:11 - Son Güncelleme: 11.05.2022 18:23
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, son dönemlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Burcu Esmersoy, bikini ile yaptığı çekimden bir kareyi sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.