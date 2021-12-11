Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Burcu meğer saman altından su yürütüyormuş
Ekranların sevilen yüzü Burcu Esmersoy'un adı bir süredir kimseyle anılmıyordu. Daha önce Massimo Cusimano ve Berk Suyabatmaz'la evlilik yapan 45 yaşındaki güzel yıldız aradığı aşkı bir türlü bulamıyordu. Ama biz öyle sanıyormuşuz. Burcu Esmersoy önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen çiftin uzun bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıktı.
11.12.2021 10:44
- Son Güncelleme: 11.12.2021 10:44
2019 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy, aşk orucunu bozdu. Güzel sunucu önceki akşam yeni aşkıyla Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi.
İş insanı Berk Suyabatmaz ile 15 aylık evliliği Eylül 2019'da sona eren Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı.