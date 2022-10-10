Burcu Esmersoy adeta para basıyor! Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıkmıştı sarışın güzel 7 paylaşımla bakın ne kadar kazanmış...

"BU RAKAMLAR HALİS Mİ?"

Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Burcu Esmersoy ve Murat Boz'un sosyal medya kazancı olduğu ortaya çıktı, iddiya göre ünlülerin tek bir paylaşım yaparak elde ettiği o rakamlar sosyal medyada gündem oldu. İşte görenlerin, "Halis mi bu?" dediği o rakamlar...