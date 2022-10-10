Burcu Esmersoy adeta para basıyor! Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıkmıştı sarışın güzel 7 paylaşımla bakın ne kadar kazanmış
Burcu Esmersoy adeta para basıyor! Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel, Fahriye Evcen, Serenay Sarıkaya, Burcu Esmersoy ve Murat Boz gibi ünlü isimlerin sosyal medya kazançları ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Burcu Esmersoy'un Instagram hikaye bölümünde paylaştığı marka işbirliklerinden ve eklam filmlerinden kazandığı para dudak uçuklattı.
10.10.2022 13:11 - Son Güncelleme: 10.10.2022 13:14
Burcu Esmersoy adeta para basıyor! Ünlülerin sosyal medya kazançları ortaya çıkmıştı sarışın güzel 7 paylaşımla bakın ne kadar kazanmış...
MARKAYA İNANMASI ŞART
Burcu Esmersoy'un, ayrıca sunuculuk yaptığı davetlerde ve oynadığı reklam filmlerinden kazandığı para ile birlikte toplam 4 milyon liraya yakın bir kazanç elde ettiği gelen bilgiler arasında.
"BU RAKAMLAR HALİS Mİ?"
Neslihan Atagül, Burak Özçivit, Çağla Şıkel, Hande Erçel, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Burcu Esmersoy ve Murat Boz'un sosyal medya kazancı olduğu ortaya çıktı, iddiya göre ünlülerin tek bir paylaşım yaparak elde ettiği o rakamlar sosyal medyada gündem oldu. İşte görenlerin, "Halis mi bu?" dediği o rakamlar...