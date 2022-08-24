Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil'le tanışma anını anlattı! Bomba itiraf: "Boş uçakta yan yanaydık, horlamayayım diye..."
Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil'le tanışma anını anlattı, itirafı gündeme bomba gibi düştü. 2019 yılında Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük olan Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde evlenecekleri iddiasıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy ile sevgilisi Nazım Akmandil'in tanışma hikayesi kısa sürede gündem oldu.
24.08.2022 14:04 - Son Güncelleme: 24.08.2022 14:10
Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil ile evleneceği iddiaları magazin gündemine gelmişti.