Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil'le tanışma anını anlattı! Bomba itiraf: "Boş uçakta yan yanaydık, horlamayayım diye..."

"Otel dolu, '2023 yılında görüşelim' diye mail geldi. 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik, bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Karşılıklı görüşüyoruz." diyerek düğünle ilgili merak edilenleri anlatmıştı Burcu Esmersoy...