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Haberler Magazin Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil'le tanışma anını anlattı! Bomba itiraf: "Boş uçakta yan yanaydık, horlamayayım diye..."

Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil'le tanışma anını anlattı! Bomba itiraf: "Boş uçakta yan yanaydık, horlamayayım diye..."

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil'le tanışma anını anlattı, itirafı gündeme bomba gibi düştü. 2019 yılında Berk Suyabatmaz ile yollarını ayıran Burcu Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük olan Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde evlenecekleri iddiasıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy ile sevgilisi Nazım Akmandil'in tanışma hikayesi kısa sürede gündem oldu.

24.08.2022 14:04 - Son Güncelleme: 24.08.2022 14:10
Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le tanışma anını anlattı! Bomba itiraf: Boş uçakta yan yanaydık, horlamayayım diye...

BOMBA İTİRAF

Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil'le tanışma anını anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le tanışma anını anlattı! Bomba itiraf: Boş uçakta yan yanaydık, horlamayayım diye...

Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil ile evleneceği iddiaları magazin gündemine gelmişti.

Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le tanışma anını anlattı! Bomba itiraf: Boş uçakta yan yanaydık, horlamayayım diye...

Güzelliği ve fit hali ile gençlere taş çıkaran Esmersoy, geçtiğimiz haftalarda Etiler'de objektiflere yansımış, düğünü İtalya'daki bir otelde yapmak istediklerini ancak otel engeline takıldıklarını söylemişti.

Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le tanışma anını anlattı! Bomba itiraf: Boş uçakta yan yanaydık, horlamayayım diye...

"Nazım'ın bana evlilik teklifi ettiği yer İtalya'da. Bir mekanda düğün yapılmıştı, çok beğenmiştim. 'Burada mı evlenelim?' demiştim."

Burcu Esmersoy 15 yaş küçük sevgilisi Nazım Akmandil’le tanışma anını anlattı! Bomba itiraf: Boş uçakta yan yanaydık, horlamayayım diye...

"Otel dolu, '2023 yılında görüşelim' diye mail geldi. 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik, bekliyoruz. İstediğim bir tarih var, onu ayarlamaya çalışıyorum. Karşılıklı görüşüyoruz." diyerek düğünle ilgili merak edilenleri anlatmıştı Burcu Esmersoy...

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