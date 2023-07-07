Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu’ndan şoke eden itiraf! Sürpriz nikahın perde arkası meğer...

Sürpriz evliliği hakkında kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Urgancıoğlu, ''Sadece sizler için değil benim ailem içinde sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık'' dedi.