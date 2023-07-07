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Haberler Magazin Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu’ndan şoke eden itiraf! Sürpriz nikahın perde arkası meğer...

Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu’ndan şoke eden itiraf! Sürpriz nikahın perde arkası meğer...

Pınar Deniz ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Kaan Urgancıoğlu, geçen günlerde herkesi şoke eden evlilik haberiyle gündem olmuştu. Sevgilisi Burcu Denizer ile nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu'ndan şaşırtan bir itiraf geldi. Kaan Urgancıoğlu sessiz sedasız bakın neden evlenmiş...

takvim.com.tr
07.07.2023 12:28 - Son Güncelleme: 07.07.2023 12:35
Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu’ndan şoke eden itiraf! Sürpriz nikahın perde arkası meğer...

Yargı dizisinde rol alan Kaan Urgancıoğlu, geçen günlerde herkesi şoke eden evlilik haberiyle gündem olmuştu.

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Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu’ndan şoke eden itiraf! Sürpriz nikahın perde arkası meğer...

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Urgancıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu’ndan şoke eden itiraf! Sürpriz nikahın perde arkası meğer...

Sürpriz evliliği hakkında kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Urgancıoğlu, ''Sadece sizler için değil benim ailem içinde sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık'' dedi.

Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu’ndan şoke eden itiraf! Sürpriz nikahın perde arkası meğer...

Yunanistan'da bulunan Türk Konsolosluğu'nda nikah törenlerini gerçekleştiren Urgancıoğlu, "Özel olarak mı böyle bir yer ve mekan tercih ettiniz?" sorusuna herkesi şaşırtan bir cevap vererek, şunları söyledi:

Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu’ndan şoke eden itiraf! Sürpriz nikahın perde arkası meğer...

''Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. 'Hazır yanımızda takım elbise de var' diyerek karar verdik. Hatta Burcu şapkasını çiçekçiden buldu''

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