Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenen Kaan Urgancıoğlu’ndan şoke eden itiraf! Sürpriz nikahın perde arkası meğer...
Pınar Deniz ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Kaan Urgancıoğlu, geçen günlerde herkesi şoke eden evlilik haberiyle gündem olmuştu. Sevgilisi Burcu Denizer ile nikah masasına oturan Kaan Urgancıoğlu'ndan şaşırtan bir itiraf geldi. Kaan Urgancıoğlu sessiz sedasız bakın neden evlenmiş...
07.07.2023 12:28 - Son Güncelleme: 07.07.2023 12:35
Yargı dizisinde rol alan Kaan Urgancıoğlu, geçen günlerde herkesi şoke eden evlilik haberiyle gündem olmuştu.