Burcu Biricik’in kardeşini görenler şaşıp kalıyor erkek versiyonunu düşünün! Camdaki Kız’ın kadersiz Nalan’ı....

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.