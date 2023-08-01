Burcu Biricik'in 7 yıllık eşinden romantik paylaşım "Lüksünü yaşıyorum sevgilim" Camdaki Kız'ın Nalan'ından yorum gecikmedi

Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Polat, Alya Şahinler, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizinin başrolü Burcu Biricik'in kariyerinin en önemli parçalarından biri olan dizinin ardından Biricik şu sıralar tatilde. Önceki gün ise eşinin yaptığı paylaşımla gündeme geldi Biricik. İşte o paylaşım.
Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, 7. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Emre Yetkin, eşinin dizinde yattığı bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
"YAN YANA GÜLEBİLMENİN LÜKSÜNÜ YAŞIYORUM SEVGİLİM"
Yetkin, paylaşımına; "Hala el ele uyuya kalabilmenin, göz göze durabilmenin, yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim. Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcığım" notunu düştü.
Eşinin romantik sözlerine kayıtsız kalamayan Burcu Biricik ise "Üf 7 yıl mı? Seni seviyorum" yorumunu yaptı.
BURCU BİRİCİK KİMDİR?
4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğan Burcu Biricik, 2006 yılında düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi.