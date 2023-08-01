Burcu Biricik'in 7 yıllık eşinden romantik paylaşım "Lüksünü yaşıyorum sevgilim" Camdaki Kız'ın Nalan'ından yorum gecikmedi

Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Polat, Alya Şahinler, Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizinin başrolü Burcu Biricik'in kariyerinin en önemli parçalarından biri olan dizinin ardından Biricik şu sıralar tatilde. Önceki gün ise eşinin yaptığı paylaşımla gündeme geldi Biricik. İşte o paylaşım.