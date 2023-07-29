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Burcu Biricik paylaşımıyla adeta sevgisini haykırmıştı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın son paylaşımında yine göz kamaştırdı

Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olmuştu. Şu sıralar sağlığına kavuşan Filiz Akın'a ünlü oyuncu Burcu Biricik'ten geçtiğimiz günlerde de tatlı bir sürpriz gelmiş, Akın bu sürprize kayıtsız kalamamıştı. Sabah saatlerinde usta oyuncudan yine göz kamaştıran bir paylaşım geldi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 10:56 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 11:12
Burcu Biricik paylaşımıyla adeta sevgisini haykırmıştı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın son paylaşımında yine göz kamaştırdı 1

'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesabından Filiz Akın ile rahmetli Tarık Akan'ın başrolünde olduğu 'Tatlı Dillim' filminden kareler paylaşmıştı geçtiğimiz günlerde.

Burcu Biricik paylaşımıyla adeta sevgisini haykırmıştı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın son paylaşımında yine göz kamaştırdı 2

Altına da "Şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız? Aşığım Yeşilçam'a. Bayılıyorum size" notunu düşüp, Filiz Akın'ı etiketlemişti.

Burcu Biricik paylaşımıyla adeta sevgisini haykırmıştı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın son paylaşımında yine göz kamaştırdı 3

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesinden Burcu Biricik'e yanıt gecikmemişti. Akın, "Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Siz de hep mutlu olun güzel ve çok yetenekli Burcu" karşılığını vermişti.

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