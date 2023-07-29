Burcu Biricik paylaşımıyla adeta sevgisini haykırmıştı! Yeşilçam efsanesi Filiz Akın son paylaşımında yine göz kamaştırdı

Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olmuştu. Şu sıralar sağlığına kavuşan Filiz Akın'a ünlü oyuncu Burcu Biricik'ten geçtiğimiz günlerde de tatlı bir sürpriz gelmiş, Akın bu sürprize kayıtsız kalamamıştı. Sabah saatlerinde usta oyuncudan yine göz kamaştıran bir paylaşım geldi. İşte haberin detayları...