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Haberler Magazin Burcu Biricik kırmızı mayosuyla paylaştı! Kayalıkları podyuma çevirdi ilk yorum Enis Arıkan ile Olgun Toker'den! “Feride görmesin”

Burcu Biricik kırmızı mayosuyla paylaştı! Kayalıkları podyuma çevirdi ilk yorum Enis Arıkan ile Olgun Toker'den! “Feride görmesin”

Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Fatma gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burcu Biricik, son olarak Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. 2016 yılında evlendiği eşi Emre Yetkin ile tatile çıkan Biricik, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, son olarak kırmızı mayosuyla kayalıklarda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kayalıkları adeta podyuma çeviren Biricik'in fit hali dikkatlerden kaçmazken ilk yorumlar rol arkadaşları Enis Arıkan ile Olgun Toker'den geldi. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan tatil pozu...

01.07.2022 23:44 - Son Güncelleme: 02.07.2022 00:19
Burcu Biricik kırmızı mayosuyla paylaştı! Kayalıkları podyuma çevirdi ilk yorum Enis Arıkan ile Olgun Toker’den! “Feride görmesin”

2006 yılında Antalya'da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilen Burcu Biricik, lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar verdi.

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Burcu Biricik kırmızı mayosuyla paylaştı! Kayalıkları podyuma çevirdi ilk yorum Enis Arıkan ile Olgun Toker’den! “Feride görmesin”

2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer alan oyuncu, Kanal D'de 2011'de yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı.

Burcu Biricik kırmızı mayosuyla paylaştı! Kayalıkları podyuma çevirdi ilk yorum Enis Arıkan ile Olgun Toker’den! “Feride görmesin”

Ardından Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Fatma gibi yapımlarda rol alan Biricik, son olarak Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Burcu Biricik kırmızı mayosuyla paylaştı! Kayalıkları podyuma çevirdi ilk yorum Enis Arıkan ile Olgun Toker’den! “Feride görmesin”

Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Burcu Biricik kırmızı mayosuyla paylaştı! Kayalıkları podyuma çevirdi ilk yorum Enis Arıkan ile Olgun Toker’den! “Feride görmesin”

2016 yılında evlendiği eşi Emre Yetkin ile tatile çıkan Biricik, burada verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

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