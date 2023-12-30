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Burcu Biricik hamile mi? Eşi Emre Yetkin'in yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı "Bir bebek gördüm sanki"

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Biricik sonrasın bir projede yer almadı. Şu sıralar ortalarda pek görünmeyen Biricik'in eşi Emre Yetkin, Fransa gezilerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşı sonrası bir anda ortalık karıştı. Paylaşımdaki bazı detaylar Burcu Biricik'in hamile olduğunu düşündürürken, paylaşımın altına binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 15:28 Güncelleme 30 Aralık 2023, 15:47
Burcu Biricik hamile mi? Eşi Emre Yetkin’in yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı Bir bebek gördüm sanki 1

Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti.

Burcu Biricik hamile mi? Eşi Emre Yetkin’in yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı Bir bebek gördüm sanki 2

Emre Yetkin geçtiğimiz günlerde romantik bir yıl dönümü paylaşımı yapmıştı:

Burcu Biricik hamile mi? Eşi Emre Yetkin’in yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı Bir bebek gördüm sanki 3

"Hala el ele uyuya kalabilmenin, göz göze durabilmenin, yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim. Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcığım"

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