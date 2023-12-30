Burcu Biricik hamile mi? Eşi Emre Yetkin'in yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı "Bir bebek gördüm sanki"

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Biricik sonrasın bir projede yer almadı. Şu sıralar ortalarda pek görünmeyen Biricik'in eşi Emre Yetkin, Fransa gezilerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşı sonrası bir anda ortalık karıştı. Paylaşımdaki bazı detaylar Burcu Biricik'in hamile olduğunu düşündürürken, paylaşımın altına binlerce yorum ve beğeni geldi.