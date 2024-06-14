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Burcu Biricik, Erkan Petekkaya, Asena... Ünlüler ve eşlerine bakın! İşte ünlü isimlerin yaptıkları evlilikler ve eşleri!

Sosyal medya ve ekranlarda her gün gördüğümüz ünlülerin, hayatlarıyla birlikte eşlerinin de ilgi odağı olması gerektiğini unutmamak gerekir. Müzik ve dizi dünyasının parlayan yıldızları, sadece kariyerleriyle değil, özel hayatlarıyla da sürekli gündemde oluyor. İşte ünlü eşlerden bazıları ve onların hikayeleri...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 13:38 Güncelleme 14 Haziran 2024, 13:39
Burcu Biricik, Erkan Petekkaya, Asena... Ünlüler ve eşlerine bakın! İşte ünlü isimlerin yaptıkları evlilikler ve eşleri! 1

Magazin dünyasının gözde isimleri, sadece sahne performanslarıyla değil, aşk hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor. İşte müzik ve dizi sektöründe parlayan bazı ünlü isimlerin, evlilikleriyle dikkat çeken eşleri...

Burcu Biricik, Erkan Petekkaya, Asena... Ünlüler ve eşlerine bakın! İşte ünlü isimlerin yaptıkları evlilikler ve eşleri! 2

Tolga Çevik, Özge Çevik ile evli. Çiftin iki çocuğu var.

Burcu Biricik, Erkan Petekkaya, Asena... Ünlüler ve eşlerine bakın! İşte ünlü isimlerin yaptıkları evlilikler ve eşleri! 3

Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı ile evli. Ünlü çiftin Can isminde oğlu var.

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