Burcu Biricik Camdaki Kız ayrılığı sonrası paylaştı sosyal medyada yer yerinden oynadı! Ayrılıklar patır patır Nur Sürer, Hande Ataizi derken...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, ekran macerasına devam ediyor. Ancak son dönemde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Önce Feride karakterine hayat veren Nur Sürer sonrasında da Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Bu ayrılıkların ardından dizinin başrolü, Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'ten de veda paylaşımı geldi. İşte haberin detayları...
22.12.2022 13:38 - Son Güncelleme: 22.12.2022 14:16
Hande Ataizi senaryo gereği trafik kazası sonucu hayatını kaybederek diziye veda etti. 61'inci bölümde diziden ayrılan Hande Ataizi'nin ardından Burcu Biricik rol arkadaşına veda etti.
NUR SÜRER DE AYRILIYOR
Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan'ın annesi Feride'ye hayat veren Nur Sürer, dizinin 29 Aralık'ta yayınlanacak bölümünde son kez izleyici karşısına çıkacak.