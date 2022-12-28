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Burcu Biricik Camdaki Kız ayrılığı sonrası paylaştı gözyaşları sel oldu aktı: "Neler oluyor" Son sözleri kalpleri yaktı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, ekran macerasına devam ediyor. Ancak son dönemde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Önce Feride karakterine hayat veren Nur Sürer sonrasında da Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Bu ayrılıkların ardından dizinin başrolü, Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'ten gelen son paylaşım herkesi duygulandırdı. Öte yandan Nur Sürer'in setin veda paylaşımı da herkesi ağlattı. İşte haberin detayları...

28.12.2022 10:18 - Son Güncelleme: 28.12.2022 10:21
Burcu Biricik Camdaki Kız ayrılığı sonrası paylaştı gözyaşları sel oldu aktı: Neler oluyor Son sözleri kalpleri yaktı

Camdaki Kız son dönemde ayrılık haberleriyle gündeme geliyor.

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Burcu Biricik Camdaki Kız ayrılığı sonrası paylaştı gözyaşları sel oldu aktı: Neler oluyor Son sözleri kalpleri yaktı

Diziye son olarak veda eden isim Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi oldu.

Burcu Biricik Camdaki Kız ayrılığı sonrası paylaştı gözyaşları sel oldu aktı: Neler oluyor Son sözleri kalpleri yaktı

Hande Ataizi senaryo gereği trafik kazası sonucu hayatını kaybederek diziye veda etti. 61'inci bölümde diziden ayrılan Hande Ataizi'nin ardından Burcu Biricik rol arkadaşına veda etti.

Burcu Biricik Camdaki Kız ayrılığı sonrası paylaştı gözyaşları sel oldu aktı: Neler oluyor Son sözleri kalpleri yaktı

Biricik, dizinin son bölümünün yayınlanmasıyla Hande Ataizi'ne, sette çekilen bir pozunu paylaştı.

Burcu Biricik Camdaki Kız ayrılığı sonrası paylaştı gözyaşları sel oldu aktı: Neler oluyor Son sözleri kalpleri yaktı

NUR SÜRER DE AYRILIYOR

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan'ın annesi Feride'ye hayat veren Nur Sürer, dizinin 29 Aralık'ta yayınlanacak bölümünde son kez izleyici karşısına çıkacak.

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