Burcu Biricik Camdaki Kız ayrılığı sonrası paylaştı gözyaşları sel oldu aktı: "Neler oluyor" Son sözleri herkesi ağlattı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, ekran macerasına devam ediyor. Ancak son dönemde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Önce Feride karakterine hayat veren Nur Sürer sonrasında da Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin diziden ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Bu ayrılıkların ardından dizinin başrolü, Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'ten gelen son paylaşım herkesi duygulandırdı. Öte yandan Nur Sürer'in setin veda paylaşımı da herkesi ağlattı. İşte haberin detayları...
27.12.2022 09:39 - Son Güncelleme: 27.12.2022 09:39
Hande Ataizi senaryo gereği trafik kazası sonucu hayatını kaybederek diziye veda etti. 61'inci bölümde diziden ayrılan Hande Ataizi'nin ardından Burcu Biricik rol arkadaşına veda etti.
NUR SÜRER DE AYRILIYOR
Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan'ın annesi Feride'ye hayat veren Nur Sürer, dizinin 29 Aralık'ta yayınlanacak bölümünde son kez izleyici karşısına çıkacak.