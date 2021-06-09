Burcu Binici’nin üstsüz jakuzi pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu

Burcu Binici'nin üstsüz jakuzi pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı… Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Tülin karakterini canlandıran Burcu Binici, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Tatil pozlarını art arda sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncunun, üstsüz jakuzi pozu olay oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Binici'nin iddialı pozuna yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu. İşte Burcu Binici'nin üstsüz jakuzi pozu…

09.06.2021 00:51 - Son Güncelleme: 09.06.2021 00:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





