Burcu Binici’nin üstsüz jakuzi pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya onu konuştu
Burcu Binici'nin üstsüz jakuzi pozu olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı… Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Tülin karakterini canlandıran Burcu Binici, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Tatil pozlarını art arda sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncunun, üstsüz jakuzi pozu olay oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Binici'nin iddialı pozuna yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu. İşte Burcu Binici'nin üstsüz jakuzi pozu…
09.06.2021 00:51
- Son Güncelleme: 09.06.2021 00:51
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Tülin karakterini canlandıran Burcu Binici, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı.
Tatil pozlarını art arda sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla beğeni topladı.
Ünlü oyuncunun üstsüz jakuzi pozu ise olay oldu. İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Binici'nin cüretkar pozu kısa süre içinde çok sayıda internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.
Öte yandan Binici'nin makyajsız hali de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, sıfır makyaj objektif karşısına geçen Binici'ye yoğun ilgi gösterdi. İşte başta Burcu Binici'nin üstsüz sıfır makyaj jakuzi pozu olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…