Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi bakın ne dedi
Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin, güzellik merkezinden çıkarken görüntülenince küplere bindi. Bebek'te kapüşonlu ve maskeli haliyle görüntülenen ünlü oyuncu, jet hızıyla aracına bindi. Güzel oyuncuya, sosyal medyada çıkan "estetik haberleri" soruldu. Bir anda gerilen Burçin Terzioğlu estetik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...
24.12.2021 09:20
- Son Güncelleme: 24.12.2021 09:20
Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi, bakın ne dedi...
'Poyraz Karayel' dizisiyle ciddi bir hayran kitlesi edinen Burçin Terzioğlu, son olarak Salih Bademci ile başrolü paylaştığı, geçtiğimiz ay final yapan 'Yalancı' dizisinde rol aldı.