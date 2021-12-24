Vav TV İzle
Haberler Magazin Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi bakın ne dedi

Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi bakın ne dedi

Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin, güzellik merkezinden çıkarken görüntülenince küplere bindi. Bebek'te kapüşonlu ve maskeli haliyle görüntülenen ünlü oyuncu, jet hızıyla aracına bindi. Güzel oyuncuya, sosyal medyada çıkan "estetik haberleri" soruldu. Bir anda gerilen Burçin Terzioğlu estetik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...

24.12.2021 09:20 - Son Güncelleme: 24.12.2021 09:20
Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi bakın ne dedi

Burçin Terzioğlu'nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi, bakın ne dedi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi bakın ne dedi

'Poyraz Karayel' dizisiyle ciddi bir hayran kitlesi edinen Burçin Terzioğlu, son olarak Salih Bademci ile başrolü paylaştığı, geçtiğimiz ay final yapan 'Yalancı' dizisinde rol aldı.

Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi bakın ne dedi

GÜZELLİK MERKEZİNDEN ÇIKTI
41 yaşındaki ouyuncu, geçtiğimiz gün Bebek'te bulunan bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Kapüşonlu ve maskeli haliyle tanınmakta güçlük çekilen Terzioğlu, jet hızıyla aracına geçerek gözlerden kayboldu.

Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi bakın ne dedi

"NE SAÇMA SAPAN BİR KONU!"
Sosyal medyada Terzioğlu'nun eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştıran bazı kullanıcılar, "Bu sen olamazsın" şeklinde 'estetik' yorumları yapmıştı.

Burçin Terzioğlu’nun estetik itirafı sosyal medyayı ikiye bölmüştü... Değişimiyle olay yaratan Burçin küplere bindi bakın ne dedi

Ünlü oyuncu, basın mensupları tarafından konunun hatırlatılması üzerine, "Ne saçma sapan bir konu bu arkadaşlar" diyerek, sitemde bulundu.

SON DAKİKA