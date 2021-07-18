Burçin Terzioğlu'dan İlker Kaleli'ye geri dönüş! Bu kez bomba hamle Burçin'den geldi
Burçin Terzioğlu'dan İlker Kaleli'ye geri dönüş! Bu kez bomba hamle Burçin'den geldi! Bir dönemin çok beğenilen çiftleri arasında yer alan Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli 3.5 yıl aşk yaşamışlardı. İlişkileri bitse de ünlü çift dost kaldıklarını ifade etimşti. Şimdilerde Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli geçtiğimiz hafta eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nu takipten çıkartmıştı. Terzioğlu da boş durmadı, beklenen hamle geldi.
BURÇİN TERZİOĞLU'DAN İLKER KALELİ'YE BOMBA GERİ DÖNÜŞ!
Bu kez bomba hamle Burçin'den geldi! 2015-2017 arasında yayınlanan 'Poyraz Karayel' dizisinde başrolleri paylaşan Burçin Terzioğlu (41) ile İlker Kaleli (37), 3.5 yıl büyük aşk yaşamıştı.
Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile yeni bir aşka yelkan açan İlker Kaleli'nin eski sevgili Burçin Terzioğlu'nu Instagram'da takip etmesi tartışma konusu olmuştu. Kaleli, yıllar sonra eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.
"BU İŞTE SILA'NIN PARMAĞI VAR"
İlker Kaleli'nin sürpriz hamlesi sonrası, "Sıla iş başında" ve "Bu işte Sıla'nın parmağı var" yorumları yapıldı. Yaşanan gelişme sonrası ünlü çifte sosyal medyada büyük ses getiren viral video "Yılmaz'ı MSN'den silecesin" göndermesi yapıldı.