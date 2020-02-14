Burçin Terzioğlu Instagram paylaşımıyla yakayı ele verdi! Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi Can Yaman'ın...

HOCASINA GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

Ünlü isimlerin spor hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan Umut Duygu da Terzioğlu ile aynı dakikalarda Filipinler'den günbatımına karşı paylaşım yaptı. İkili, bu paylaşımlarla aiklarını da ilan etmiş oldu.