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Burçin Terzioğlu Instagram paylaşımıyla yakayı ele verdi! Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi Can Yaman'ın...

Burçin Terzioğlu 3,5 yıllık ilişkisini 2 yıl önce bitirmişti... Başarılı oyuncu yalnızlığa veda etti. Son olarak İlker Kaleli ile uzun bir ilişki yaşayan Burçin Terzioğlu, Filipinler'de sakinliğin tadını çıkardığı sırada paylaştığı bir fotoğrafla yakayı ele verdi. Henüz 5 yaşında oyunculuğa soyunan Terzioğlu'nun; Can Yaman, Demet Özdemir ve daha birçok ünlü ismin spor hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan Umut Duygu ile birlikte olduğu iddia edildi. Bu iddianın nedeni ise ikilinin Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar... İşte İlker Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi...

14.02.2020 17:33 - Son Güncelleme: 14.02.2020 17:48
Burçin Terzioğlu Instagram paylaşımıyla yakayı ele verdi! Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi Can Yaman'ın...

Burçin Terzioğlu yeni bir aşka yelken açtı. İlker Kaleli ile 3.5 yıllık ilişkisi 2018 Aralık'ta biten Burçin Terzioğlu'nun, aşk orucunu bozduğu iddia edildi. Birkaç gündür Filipinler'de tatil yapan 39 yaşındaki Terzioğlu, dün günbatımında pozlar verdi

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Burçin Terzioğlu Instagram paylaşımıyla yakayı ele verdi! Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi Can Yaman'ın...

HOCASINA GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

Ünlü isimlerin spor hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan Umut Duygu da Terzioğlu ile aynı dakikalarda Filipinler'den günbatımına karşı paylaşım yaptı. İkili, bu paylaşımlarla aiklarını da ilan etmiş oldu.

Burçin Terzioğlu Instagram paylaşımıyla yakayı ele verdi! Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi Can Yaman'ın...

İşte Burçin Terzioğlu ile sevgilisinin tatil pozları...

Burçin Terzioğlu Instagram paylaşımıyla yakayı ele verdi! Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi Can Yaman'ın...

BURÇİN TERZİOĞLU VE SEVGİLİSİ UMUT DUYGU

Burçin Terzioğlu Instagram paylaşımıyla yakayı ele verdi! Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi Can Yaman'ın...
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