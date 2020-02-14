Burçin Terzioğlu Instagram paylaşımıyla yakayı ele verdi! Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi Can Yaman'ın...
Burçin Terzioğlu 3,5 yıllık ilişkisini 2 yıl önce bitirmişti... Başarılı oyuncu yalnızlığa veda etti. Son olarak İlker Kaleli ile uzun bir ilişki yaşayan Burçin Terzioğlu, Filipinler'de sakinliğin tadını çıkardığı sırada paylaştığı bir fotoğrafla yakayı ele verdi. Henüz 5 yaşında oyunculuğa soyunan Terzioğlu'nun; Can Yaman, Demet Özdemir ve daha birçok ünlü ismin spor hocası olan ve güzel oyuncunun da gittiği dövüş kulübünde eğitmenlik yapan Umut Duygu ile birlikte olduğu iddia edildi. Bu iddianın nedeni ise ikilinin Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar... İşte İlker Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi...
14.02.2020 17:33
- Son Güncelleme: 14.02.2020 17:48
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