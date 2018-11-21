Burçin Terzioğlu ayrıldığı sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk kez konuştu! Burçin Terzioğlu kimdir?

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli yaklaşık bir ay önce 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. İddialara göre Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin ayrılık kararı alma sebebi, Kaleli'nin tükenmişlik sendromu yaşamasıydı. Terzioğlu ve Kaleli ayrılıktan bu yana konuyla ilgili tek kelime etmemişti ancak bu sessizliği ilk bozan kişi Burçin Terzioğlu oldu. İşte Burçin Terzioğlu'nun ayrılık açıklaması...

21 Kasım 2018 Çarşamba, 13:02:14 Güncelleme: 13:39:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





