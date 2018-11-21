Burçin Terzioğlu ayrıldığı sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk kez konuştu! Burçin Terzioğlu kimdir?

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli yaklaşık bir ay önce 3,5 yıllık ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. İddialara göre Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin ayrılık kararı alma sebebi, Kaleli'nin tükenmişlik sendromu yaşamasıydı. Terzioğlu ve Kaleli ayrılıktan bu yana konuyla ilgili tek kelime etmemişti ancak bu sessizliği ilk bozan kişi Burçin Terzioğlu oldu. İşte Burçin Terzioğlu'nun ayrılık açıklaması...

21 Kasım 2018 Çarşamba, 13:02:14 Güncelleme: 13:39:26
Burçin Terzioğlu ayrıldığı sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk kez konuştu! Burçin Terzioğlu kimdir?

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli'nin birlikte rol aldıkları dizi setinde başlayan aşklarını 3,5 yıldır sürdürüyorlardı. Geçtiğimiz aylarda ünlü çiftten üzücü bir haber gelmişti.

Burçin Terzioğlu ayrıldığı sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk kez konuştu! Burçin Terzioğlu kimdir?

Ünlü çift 3,5 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz Eylül ayında sürpriz bir şekilde ilişkilerini noktaladı.

Burçin Terzioğlu ayrıldığı sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk kez konuştu! Burçin Terzioğlu kimdir?

İddialara göre çiftin ayrılık sebebi İlker Kaleli'nin tükenmişlik sendromu yaşamasıydı.

Burçin Terzioğlu ayrıldığı sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk kez konuştu! Burçin Terzioğlu kimdir?

Biten ilişkinin ardından çiftten herhangi bir açıklama gelmemişti.

Burçin Terzioğlu ayrıldığı sevgilisi İlker Kaleli hakkında ilk kez konuştu! Burçin Terzioğlu kimdir?

Ayrılık sonrası sessizliğini ilk bozan Burçin Terzioğlu oldu.

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