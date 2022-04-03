Burak Yörük trafiği birbirine katıp İETT şoförüne saldırmıştı ilk açıklama geldi: "Doğru olan muhatap olmamaktı ama beni camdan içeri çekmesiyle..."
Burak Yörük trafiği birbirine katıp İETT şoförüne saldırmıştı, ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi. Burak Yörük'ün trafikte tartışma sonrası İETT şoförüne saldırdığı anlar önceki gün gündeme bomba gibi düşmüştü. Yörük yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak "Tartışma beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü" dedi. İşte Burak'tan gelen açıklama...
03.04.2022 16:29 - Son Güncelleme: 03.04.2022 16:30
"BENİ CAMDAN İÇERİ ÇEKMESİYLE..."
Burak Yörük trafiği birbirine katıp İETT şoförüne saldırmıştı... İlk açıklama geldi, Burak özür diledi!
Burcu Özberk ile aynı dizide rol alan oyuncu Burak Yörük ve İETT şoförü arasında trafikte çikan gerilim kavgaya dönüştü. Yörük araçtan inerek İETT şoförüne saldırdı. Yörük'ün gündeme gelen saldırı görüntüleri olay olurken ünlü isim sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı.