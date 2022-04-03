Burak Yörük trafiği birbirine katıp İETT şoförüne saldırmıştı ilk açıklama geldi: "Doğru olan muhatap olmamaktı ama beni camdan içeri çekmesiyle..."

"Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında beni doşarı çağırmasıyla büyüdü."