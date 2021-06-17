Burak Sergen velayet davasının ardından ilk kez konuştu! ‘Olması gereken budur’ dedi mahkeme kararını açıkladı
Burak Sergen velayet davasının ardından ilk kez konuştu! Haluk Güçlü karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisi setinde yakalandığı Covid-19'u yendikten sonra Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen, oğlu Cansın'ın velayetini kaybetmesi hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan ünlü oyuncu, "Bu zaten çok beklenen bir haberdi" diyerek oğlunun velayetinin eski eşi Işıl Sergen'e verildiğini söyledi. İşte o açıklama…
17.06.2021 21:37
- Son Güncelleme: 17.06.2021 21:37
Koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ve 46 gün sonra hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz haftalarda 2019 yılında nişanlandığı Nihan Ünsal ile evlenmişti. Sergen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in, oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Dava sonrası açıklama yapan Burak Sergen, velayetin Işıl Sergen'e verildiğini söyledi.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar özel hayatım ile konuşulmaktan kaçınsam da maalesef bu tür şeylerde kaçamıyoruz. Kötü yorumlar, kötü başlık atılmış yanlış haberler...
Yeterince zor bir dönemden geçmekteyiz. Biraz anlayış rica ediyorum. Bugün gereksiz gündem olan 'velayet' konusu hakkında bilgilendirme yapmak isterim.
Aslında yüzde 50 bende, yüzde 50 annesinde olan velayetin tamamını almak için dava açıldı ve mahkeme anneye verilmesine karar kıldı.