Burak Sergen velayet davasının ardından ilk kez konuştu! ‘Olması gereken budur’ dedi mahkeme kararını açıkladı

Burak Sergen velayet davasının ardından ilk kez konuştu! Haluk Güçlü karakterini canlandırdığı Sadakatsiz dizisi setinde yakalandığı Covid-19'u yendikten sonra Nihan Ünsal ile nikah masasına oturan Burak Sergen, oğlu Cansın'ın velayetini kaybetmesi hakkında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan ünlü oyuncu, "Bu zaten çok beklenen bir haberdi" diyerek oğlunun velayetinin eski eşi Işıl Sergen'e verildiğini söyledi. İşte o açıklama…

17.06.2021 21:37 - Son Güncelleme: 17.06.2021 21:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





