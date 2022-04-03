Burak Sergen ölümden döner dönmez öğrendiği ihanetle kahrolmuştu! Meğer o da gözlerden uzak aşk yaşıyormuş işte ilk görüntü!

Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleriyle sarsılmış, Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı. Burak Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu. Bir an önce boşanmak istediğini belirten oyuncu boşanma davasına gizlilik kararı aldırmıştı.