Burak Sergen ölümden döner dönmez öğrendiği ihanetle kahrolmuştu! Meğer o da gözlerden uzak aşk yaşıyormuş işte ilk görüntü!
Burak Sergen koronavirüsü atlattıktan sonra ihanetle kahrolmuştu! Meğer o da gözlerden uzak aşk yaşıyormuş... Koronavirüse yakalanan ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, ölümden döner dönmez yaşadığı ihanet şoku yaşamıştı. Eşine 'zina' nedeni ile boşanma davası açan Burak Sergen'in boşanma davası devam ederken yeni bir ilişkiye adım attığı iddia edildi. İşte kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Burak Sergen'in ilk görüntüsü...
İŞTE İLK GÖRÜNTÜ!
Burak Sergen ölümden döner dönmez öğrendiği ihanetle kahrolmuştu! Meğer o da gözlerden uzak aşk yaşıyormuş...
Ünlü oyuncu Burak Sergen, dokuz ay önce eşi Nihan Ünsal tarafından aldatılmıştı. İhanet haberleriyle yıkılan Sergen de boşanma davasının sonuçlanmasını beklemedi. Ünlü oyuncu, önceki gün yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi.
NE OLMUŞTU?
Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile geçen yıl haziran ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.
Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleriyle sarsılmış, Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı. Burak Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu. Bir an önce boşanmak istediğini belirten oyuncu boşanma davasına gizlilik kararı aldırmıştı.