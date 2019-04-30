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Burak Sağyaşar'dan şok sözler: Kesin kararım, bir daha dönmem!

Burak Sağyaşar, eşi Hatice Şendil ve oğulları Can ile birlikte önceki gün Bebek'te görüntülendi. Oğulları Can'ı parka getiren çift muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Dizi ve film sektöründe yapımcı olarak devam eden Burak Sağyaşar, muhabirlerin "Tekrar oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kesin kararım, bir daha dönmem" şeklinde cevap verdi.

30.04.2019 14:24 - Son Güncelleme: 30.04.2019 14:24
Burak Sağyaşar'dan şok sözler: Kesin kararım, bir daha dönmem!

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar çifti, Bebek'te muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Burak Sağyaşar'dan şok sözler: Kesin kararım, bir daha dönmem!

Hatice Şendil, istediği proje olursa ekranlara dönmeyi düşündüğünü söylerken Burak Sağyaşar, "Tekrar oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Benim için oyunculuk artık geçti. Kesin kararım" yanıtını verdi.

Burak Sağyaşar'dan şok sözler: Kesin kararım, bir daha dönmem!

Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil, birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışmış ve 2015 yılında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmışlardı. 'Bir daha oyunculuğa dönmem' sözleriyle gündem olan Sağyaşar ve Şendil çiftinin arasındaki yaş farkı vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil'in yaşları...

Burak Sağyaşar'dan şok sözler: Kesin kararım, bir daha dönmem!

BENGÜ

2 Nisan 1979

Burak Sağyaşar'dan şok sözler: Kesin kararım, bir daha dönmem!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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