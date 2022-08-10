Burak Özçivit’ten ayrılık iddialarına ilk yanıt! Çok net konuştu! 3,5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ile dostu düşmanı çatlattı
Burak Özçivit suskunluğunu bozdu çok net konuştu! ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başarılı başrolü Burak Özçivit, oyunculuğunun yanı sıra meslektaşı Fahriye Evcen ile yürüttüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirmişti. Karan adında bir oğulları olan ve şimdilerde ikinci bebekleri için gün sayan çift, tatil pozlarıyla sık sık gündem olmuştu. Özçivit çifti, bu kez ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre; eşi ve kayınvalidesiyle kavga eden Evcen, ipleri kopardı ve evi terk etti. Ortaya atılan bu iddiadan sonra tüm gözler ünlü çifte çevrilirken ilk açıklama Burak Özçivit'ten geldi. İşte suskunluğunu bozan Burak Özçivit'in o açıklaması...
Kuruluş Osman dizisinde canlandırıldığı Osman Bey karakteriyle büyün beğeni toplayan Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.
İKİNCİ BEBEK YOLDA!
İkinci kez anne-baba olacakları söylenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçen haftalarda Bodrum'da objektiflere yansımıştı.
Karan adında üç yaşında bir oğulları olan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti: "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan"