Burak Özçivit’ten ayrılık iddialarına ilk yanıt! Çok net konuştu! 3,5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen ile dostu düşmanı çatlattı

Karan adında üç yaşında bir oğulları olan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti: "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan"