Burak Özçivit’in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen’in annesi güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı! Görenin nutku tutuldu
Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Kuruluş Osman'ın yakışıklı başrol oyuncusu Burak Özçivit, Çalıkuşu dizisinde tanıştığı meslektaşı Fahriye Evcen ile 2015 yılında aşk yaşamaya başladı. Oyuncu çift, 29 Haziran 2017 tarihinde ise Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. 2019'da dünyaya gelen oğullarına Karan ismini veren çift, geçen günlerde ikinci bebek müjdesi verdi. Şimdilerde ikinci kez anne baba olmak için gün sayan ünlü çift, Fahriye Evcen'in annesi ile gündem oldu. Güzel oyuncunun annesini görenler hayran kaldı. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli annesi...
19.07.2022 00:25 - Son Güncelleme: 19.07.2022 00:25
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2015 yılında aşk yaşamaya başlayıp 29 Haziran 2017 tarihinde ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Şimdilerde ikinci kez anne baba olmak için gün sayan ünlü çift, Fahriye Evcen'in annesi ile gündem oldu.