Vav TV İzle
Haberler Magazin Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den bomba poz! Mini elbisesini giydi sosyal medyada arz-ı endam etti

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den bomba poz! Mini elbisesini giydi sosyal medyada arz-ı endam etti

Fahriye Evcen'den bomba poz! Mini elbisesini giydi, sosyal medyada arz-ı endam etti. 35 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen, ekranlara geri dönüş yapmak için gün sayıyor. Instagram paylaşımlarına hız veren Fahriye Evcen zebra desenli mini elbiseli bir fotoğraf paylaştı. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bir çocuk annesi Fahriye Evcen'i görenler hayran kaldı.

27.08.2021 16:47 - Son Güncelleme: 27.08.2021 16:58
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den bomba poz! Mini elbisesini giydi sosyal medyada arz-ı endam etti

FAHRİYE'DEN BOMBA POZ!

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Gahriye Evcen, mini elbisesini giydi, sosyal medyada arz-ı endam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den bomba poz! Mini elbisesini giydi sosyal medyada arz-ı endam etti

2021 yaz tatilini eşi ve oğlu Karan ile Bodrum Gümüşlük'te geçiren Fahriye Evcen, Instagram paylaşımları ile yine çok konuşuluyor.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den bomba poz! Mini elbisesini giydi sosyal medyada arz-ı endam etti

Son olarak tatil pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Evcen, bu kez de zebra desenli mini elbisesi ile adından söz ettirdi.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den bomba poz! Mini elbisesini giydi sosyal medyada arz-ı endam etti

Kısa sürede gündem olan Fahriye Evcen'in boyu merak konusu oldu.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den bomba poz! Mini elbisesini giydi sosyal medyada arz-ı endam etti

Bu pozun ardından Fahriye Evcen'in boyu da merak konusu oldu. İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

SON DAKİKA