Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den bomba poz! Mini elbisesini giydi sosyal medyada arz-ı endam etti
Fahriye Evcen'den bomba poz! Mini elbisesini giydi, sosyal medyada arz-ı endam etti. 35 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen, ekranlara geri dönüş yapmak için gün sayıyor. Instagram paylaşımlarına hız veren Fahriye Evcen zebra desenli mini elbiseli bir fotoğraf paylaştı. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bir çocuk annesi Fahriye Evcen'i görenler hayran kaldı.
27.08.2021 16:47
- Son Güncelleme: 27.08.2021 16:58