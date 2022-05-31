Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den ayrılık mesajı! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u üzdü: "İlmek ilmek..."
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den ayrılık mesajı! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u hayranlarını üzdü. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Veda mesajı ile dikkat çeken Fahriye'nin hayranları ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.
31.05.2022 09:35 - Son Güncelleme: 31.05.2022 09:35
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den ayrılık mesajı! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u hayranlarını üzdü.
Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımıyla, "Özleyeceğiz" yorumları yapıldı.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen kısa sürede gündem oldu.