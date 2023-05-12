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Haberler Magazin Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! "Sağlam kafa sağlam vücutta..." diyen iki çocuk annesini gören bir daha baktı

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! "Sağlam kafa sağlam vücutta..." diyen iki çocuk annesini gören bir daha baktı

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! "Sağlam kafa sağlam vücutta..." diyen iki çocuk annesini gören dönüp bir daha baktı. 2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen 2019 yılında ilk oğlu Karan'ı, 18 Ocak 2023'te ise ikinci oğlu Kerem'i kucağına aldı. Hamilelik döneminde aldığı kiloları hızla veren Fahriye Evcen spor paylaşımıyla dikkat çekti.

takvim.com.tr
12.05.2023 16:50 - Son Güncelleme: 12.05.2023 17:00
Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! Sağlam kafa sağlam vücutta... diyen iki çocuk annesini gören bir daha baktı

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! "Sağlam kafa sağlam vücutta" diyen iki çocuk annesini gören dönüp bir daha baktı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! Sağlam kafa sağlam vücutta... diyen iki çocuk annesini gören bir daha baktı

2 çocuk annesi Fahriye Evcen spor salonundan paylaştığı karelerle sosyal medya gündeminde.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! Sağlam kafa sağlam vücutta... diyen iki çocuk annesini gören bir daha baktı

İşte Fahriye Evcen'in spor pozu ve sizler için derlediğimiz ünlülerin spor yaparken ki halleri...

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! Sağlam kafa sağlam vücutta... diyen iki çocuk annesini gören bir daha baktı

ÜNLÜLER ARASINDA SPOR POZLARI ÇOK MODA

MELİSA URAL

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! Sağlam kafa sağlam vücutta... diyen iki çocuk annesini gören bir daha baktı

MELİSA URAL

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