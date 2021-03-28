Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! İlk yorum ikizi gibi görünen kız kardeşi Ayşen'den geldi. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor Fahriye Evcen. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası kilolarıyla çok konuşulmuştu. Kısa sürede aldığı kilolardan kurtulan Evcen, sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarıyla güzelliğini konuşturdu. Ekranlara geri dönmesi beklenen oyuncu Fahriye Evcen'e ilk yorum kız kardeşi Ayşen Evcen'den geldi.