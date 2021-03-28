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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! İlk yorum ikizi gibi görünen kız kardeşi Ayşen'den...

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! İlk yorum ikizi gibi görünen kız kardeşi Ayşen'den geldi. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor Fahriye Evcen. 2017 yılında yine kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evlenen, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, doğum sonrası kilolarıyla çok konuşulmuştu. Kısa sürede aldığı kilolardan kurtulan Evcen, sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflarıyla güzelliğini konuşturdu. Ekranlara geri dönmesi beklenen oyuncu Fahriye Evcen'e ilk yorum kız kardeşi Ayşen Evcen'den geldi.

28.03.2021 12:34 - Son Güncelleme: 28.03.2021 12:55
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! İlk yorum ikizi gibi görünen kız kardeşi Ayşen'den...

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! Uzun süredir sadece ailesi ve kendinin özel anlarını paylaşan Fahriye Evcen'den sürpriz fotoğraflar geldi. İşi için objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'ın birbirinden güzel karelerine ilk yorum kız kardeşi Ayşen Evcen'den oldu.

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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! İlk yorum ikizi gibi görünen kız kardeşi Ayşen'den...

Fahriye Evcen'in çok konuşulan bu pozlarına Ayşen Evcen, 'Meleğim' yorumunu yaptı.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! İlk yorum ikizi gibi görünen kız kardeşi Ayşen'den...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında hiç kuşkusuz Özçivit ailesi geliyor. Gerek özel hayatları gerek yer aldıkları projelerle adından söz ettiren çift 2019 yılında ilk çocuklar Karan'ı kucaklarına aldı. Anne Fahriye Evcen ise şu sıralar sosyal medyayı sallamakla meşgul.

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! İlk yorum ikizi gibi görünen kız kardeşi Ayşen'den...

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla herkesin beğenisini kazanan Fahriye Evcen hakkında araştırma yapanlar kardeşlerini görünce şaştı kaldı. İşte başta Fahriye Evcen'in 'Yok böyle benzerlik' dedirtecek kardeşleri ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı! İlk yorum ikizi gibi görünen kız kardeşi Ayşen'den...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS