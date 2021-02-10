Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sandı olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit adeta annesinin oğlu

atv ekranlarının en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Her daim magazin gündeminin ilk sıralarında kendisine yer bulan Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Burak Özçivit'in tüm bunların yanı sıra özel hayatı yakın mercek altında. Öyle ki annesi Ceyhan Hanım'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Annesine çok benzeyen Burak Özçivit ve annesini yan yana görenler önce abla-kardeş sansa da gerçek sonrasında ortaya çıktı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin anneleri...

10.02.2021 10:05 - Son Güncelleme: 10.02.2021 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





