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Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sandı olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit adeta annesinin oğlu

atv ekranlarının en iddialı dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'i yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çekti. Her daim magazin gündeminin ilk sıralarında kendisine yer bulan Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlendi ve dizi aşkını gerçeğe taşıdı. Gözde çift 2019 yılında da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak evliliklerini taçlandırdı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Burak Özçivit'in tüm bunların yanı sıra özel hayatı yakın mercek altında. Öyle ki annesi Ceyhan Hanım'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Annesine çok benzeyen Burak Özçivit ve annesini yan yana görenler önce abla-kardeş sansa da gerçek sonrasında ortaya çıktı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin anneleri...

10.02.2021 10:05 - Son Güncelleme: 10.02.2021 10:05
Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sandı olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit adeta annesinin oğlu

Kuruluş Osman'ın, Osman Bey'i Burak Özçivit son dönemin en çok adından söz edilen isimlerinden biri. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan 36 yaşındaki oyuncu dünya çapında bir şöhrete sahip.

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Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sandı olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit adeta annesinin oğlu

Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le herkesin gıptayla baktığı bir evliliği olan Burak Özçivit, 2019 yılında babalık duygusunu tattı. Şimdilerde Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin minik oğulları Karan anne ve babasından daha popüler desek yanlış olmaz.

Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sandı olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit adeta annesinin oğlu

Bu kadar göz önünde olunca özel hayatın merak edilmesi kaçınılmaz. Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar annesi Ceyhan'ı görünce şaştı kaldı. Ceyhan Özçivit adeta genç kızlara taş çıkartıyor. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin aileleri.

Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sandı olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit adeta annesinin oğlu

ENGİN AKYÜREK VE ANNESİ

Burak Özçivit'in annesini görenler ablası sandı olanlar oldu! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit adeta annesinin oğlu