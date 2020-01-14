Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım'ı görenler inanamadı! İşte ünlülerin anneleri

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat evren başarılı oyuncu Burak Özçivit'in annesini görenler gözlerine inanamadı. Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile magazin gündeminden düşmeyen başarılı oyuncu Kuruluş Osman'daki performansı ile milyonları kendisine hayran bıraktı. Özel hayatı yakından takip edilen Burak Özçviit'in annesi Ceyhan Hanım'ı görenler şaşırdı. İşte ünlülerin anneleri...