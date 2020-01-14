Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım'ı görenler inanamadı! İşte ünlülerin anneleri
Son dönemin en iddialı yapımlarından olan Atv ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yeteneği ve yakışıklılığıyla her zaman dikkat çeken isim oldu. 35 yaşındaki Burak Özçivit'in annesi birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit'i görenler inanamadı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin anneleri...
14.01.2020 16:35
- Son Güncelleme: 14.01.2020 16:46
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat evren başarılı oyuncu Burak Özçivit'in annesini görenler gözlerine inanamadı. Eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile magazin gündeminden düşmeyen başarılı oyuncu Kuruluş Osman'daki performansı ile milyonları kendisine hayran bıraktı. Özel hayatı yakından takip edilen Burak Özçviit'in annesi Ceyhan Hanım'ı görenler şaşırdı. İşte ünlülerin anneleri...
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