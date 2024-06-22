Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yeni villa aldı! 15 milyon TL'lik lüks araçları olay olmuştu! Bodrum'da tatilin keyfini böyle çıkaracaklar!

Çalıkuşu" dizisinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Ünlü çift, son olarak Bodrum'dan aldıkları villa ile gündeme geldi. Başarılı kariyerlerinin yanı sıra, aile hayatlarında da örnek bir çift olarak gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum'da müstakil bir villa sahibi olmuşlardı. Şimdi ise yine aynı site içerisinde ikinci bir müstakil villa daha satın aldılar. Çiftin yeni evlerinde tadilat ve dekorasyon çalışmaları başladığı görüldü.