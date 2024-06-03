Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sokak tarzına bakın! Nişantaşı'nda el ele görüntülendiler! Her hareketleri ayrı olay...

'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Son olarak Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Ünlü çift, sokak tarzlarıyla dikkat çekti. Burak Özçivit, şık ve rahat bir tarzı tercih ederken, Fahriye Evcen ise zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırdı. İşte Nişantaşı'nda el ele görüntülenen çiftin o halleri...
Fahriye Evcen ve Burakj Özçivit'in Çalıkuşu dizisinde başlayan aşkları 2017 yılında nikah masasında devam etti.
Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.
Attıkları her adımla gündem olmayı başaran Özçivit ailesi, bu sefer sokak tarzıyla gündem oldu.