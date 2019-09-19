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Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Diriliş Osman dizisinde 'Osman Gazi' karakterini canlandıracak olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan ve atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan 'Diriliş Osman' dizisinin başrolü Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yakın zamanda çocuklarını kucaklarına almıştı. Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraf...

19.09.2019 21:08 - Son Güncelleme: 19.09.2019 21:11
Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Diriliş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala dizinin başrolü Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti.

Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen ile benzerlikleri herkesi şaşırttı..

Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncunun Demet ve Neşe adından 2 kardeşi daha bulunuyor.

Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen'in ablası Ayşen Evcen

Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Başta Fahriye Evcen olmak üzere birçok ünlü ismin akrabaları görenleri şaşırtıyor.

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